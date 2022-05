Balade sensorielle au Bois de Pau Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

2022-06-25 13:30:00 – 2022-06-25 17:30:00

Pau 64000 EUR 30 au bois de Pau, de 13h30 à 17h30. Un moment hors du temps père-enfant.

Balade sensorielle.

Chasse au trésor

Parcours pieds nus

Photomaton nature

Goûter original : composez votre bowl nature

30€ le duo père-enfant ( +7€ enfant supplémentaire )

