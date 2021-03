Balade sensorielle à Châteauneuf, 31 mars 2021-31 mars 2021, Châteauneuf.

Balade sensorielle à Châteauneuf 2021-03-31 – 2021-03-31

Châteauneuf Saône-et-Loire Châteauneuf

10 10 EUR Une petite balade en pleine forêt, ponctuée par des jeux ludiques et sensoriels.

Osez toucher, sentir, écouter et voir la nature autour de vous en exprimant vos émotions et en jouant avec vos ressentis …

Ressentez le vivant avec un autre regard, connectez vous et laissez vous guider par vos sens !

Pour tout public. Prévoir vêtements et chaussures adaptées, masque individuel + foulard ou masque de sommeil

Réservation et informations sur www.kanwita.com

Merci de confirmer votre participation par mail à olivier@kanwita.com ou au 06 03 58 14 76 .

