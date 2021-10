Marseille Cité Air Bel Bouches-du-Rhône, Marseille Balade sensible à Air Bel (Marseille) Cité Air Bel Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cité Air Bel, le vendredi 15 octobre à 15:00

**Balade d’exploration – inspiration** à la Cité Bel Air de Marseille avec le collectif engagé localement les **Muses Urbaines** Et sous l’égide de la MAV. **CONTENU** Dans le thème général des JNA du _vivre ensemble_, Promenade exploratrice dans la Cité Air Bel Support pratique de croquis/dessins avec des architectes sur les trois thèmes clé : – Les places d’Air-Bel et les lieux qu’elles peuvent (re)devenir – Les friches et les jardins d’Air-Bel pour nourrir (avec le festival du sport de cuisine) – La terre, la glaise d’Air-Bel pour matériau vivant de re-construction actuel (coopérative fabrique de briques de terre crue BTC en question) **>>> Inscription préalable** : [[https://forms.gle/wU7oNoxbboeZAYiG6](https://forms.gle/wU7oNoxbboeZAYiG6)](https://forms.gle/wU7oNoxbboeZAYiG6) _Un email vous sera ensuite adressé pour confirmer le RDV._

gratuit ; prévoir du matériel de croquis (papier/carnet, crayon/stylo/feutre) ; être chaussé confortablement

Journées nationales de l’architecture Cité Air Bel 36 bis Rue de la Pinède 13011 marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

