Balade Sens et Lire Luxeuil-les-Bains, 20 avril 2022, Luxeuil-les-Bains.

Balade Sens et Lire Luxeuil-les-Bains

2022-04-20 – 2022-04-20

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

La balade « Sens et Lire » est une expérience à vivre pour s'immerger dans la détente, le lâcher prise pour aller à la rencontre de soi et de l'autre dans le non-jugement de soi et de l'autre.

Cette parenthèse de bien-être est une approche pour découvrir des pratiques faciles à renouveler chez soi en toute autonomie.

Les enfants, accompagnés d’un adulte référent, sont les bienvenus dans cette expérience où ils pourront aussi aller à leur rencontre par leur imaginaire pour lui permettre de prendre conscience, plus aisément de ses capacités à se relâcher et se détendre.

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.

Les balades se font sous la responsabilité directe de chaque participant.

Tarifs : adultes 12 € – Enfants de 7 à 12 ans 8€.

Durée environ 1h à 1h30.

Ces balades se déroulent sur la région de Luxeuil-Les-Bains, Vosges du Sud.

Les lieux de rendez-vous seront transmis lors de la réservation.

Réservation et inscription au 06 88 38 75 71 ou par mail à contact@sbsophrorelax.fr

Luxeuil-les-Bains

