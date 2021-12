Versailles Maison de quartier Chantiers Versailles, Yvelines Balade seniors dans un marché de Noël parisien Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Maison de quartier Chantiers, le mardi 28 décembre à 13:30

Embarquez pour un voyage magique et féerique : balade, découverte, dégustation et idées cadeaux…

sur inscription, rendez-vous à la gare des Chantiers

Venez flâner et découvrir un marché de Noël Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-28T13:30:00 2021-12-28T17:30:00

