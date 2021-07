Brousse Eglise Brousse, Puy-de-Dôme Balade semi-nocturne à Brousse Eglise Brousse Catégories d’évènement: Brousse

Eglise, le vendredi 30 juillet à 19:30

Départ échelonné 18h45; 19h;19h45 Christiane Rouvet 04 73 72 25 37 (12 à 13h30) Odile Besseyrias 04 73 72 22 08 (après 20h)

inscription avant le 29/07/21; 10 €; assiette convivial à l’arrivée

10 édition de la marche semi-nocturne de Brousse Eglise Brousse 63490 Brousse Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T19:30:00 2021-07-30T22:00:00

