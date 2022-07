Balade secrète en Corrèze : « Secrets et mystères des Carbonières » Goulles Goulles GoullesGoulles Catégories d’évènement: Corrèze

Balade secrète en Corrèze : « Secrets et mystères des Carbonières »
15 Avenue de la Xaintrie Noire
Goulles Corrèze
2022-07-24

Corrèze 15 Avenue de la Xaintrie Noire Goulles Corrèze Goulles Le Conseil départemental de Corrèze, en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre, organise des « balades secrètes » à la découverte du territoire, agrémentées de moments conviviaux autour d’un café d’accueil, de ravitaillement sur le parcours et d’un apéritif copieux avec des produits estampillés « Corrèze » à l’arrivée, offert par la commune d’accueil.

Départ du bourg devant l’auberge, pour une balade facile de 8 km à la découverte du patrimoine bâti et agrémentée d’une troupe médiévale tout au long du parcours.

