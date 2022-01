Balade Savoureuse Wangenbourg-Engenthal Wangenbourg-Engenthal Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal L’Union Sportive de Wangenbourg-Engenthal est heureuse de reconduire sa traditionnelle Balade Savoureuse le dimanche 13 février 2022. Partez pour 6km, dès 10:00.

