Balade sauvage : plantes du littoral, 9 août 2022, . Balade sauvage : plantes du littoral

2022-08-09 – 2022-08-09 Le bord de mer est un milieu hostile pour les plantes. Et pourtant, les plantes du littoral ont développé des techniques très efficaces pour prospérer sur le haut des plages, sur les dunes, en haut des falaises, entre les rochers…Au cours de la balade, nous croiserons la criste marine, le cakilier maritime, le chou maritime, l’oyat, la queue de lièvre, la betterave maritime, l’armérie, la carotte à gomme… A l’aide d’une loupe, nous apprécierons toute la beauté du monde végétal. Il sera aussi question de cuisine sauvage, de santé, d’Histoire, d’usages ancestraux.

Lieu : Plomodiern. RDV plage de Lestrevet

