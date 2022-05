Balade sauvage : plantes du canal Châteaulin, 6 juillet 2022, Châteaulin.

Balade sauvage : plantes du canal Châteaulin

2022-07-06 – 2022-07-06

Châteaulin 29150

Vous aimez vous promener dans la nature ? Mais vous avez du mal à identifier les plantes sauvages, médicinales ou comestibles ? Vous y arriverez certainement mieux après avoir participé à l’une des balades botaniques d’Adèle Le Berre.

Elle vous donnera les clés pour nommer une plante, savoir si elle est toxique ou comestible…

Au cours de ces balades, nous utiliserons des loupes pour observer les beautés cachées des végétaux. elle vous fera aussi découvrir leurs utilisations anciennes et actuelles, quelques recettes de cuisine, leurs propriétés médicinales..

La saison idéale pour admirer les plantes sauvages s’étale de mars à octobre. Cependant, il est tout à fait possible de faire ces balades « hors saison » afin d’apprendre à identifier les arbres grâce à leurs bourgeons ou leur écorce, et les plantes herbacées grâce à leurs toutes premières feuilles.

Lieu : Châteaulin – RDV Run Ar Puns

Ces balades s’adaptent aux participants ; des familles aux férus de botanique.

Durée 2h. Environ 3 km. elles sont donc accessibles à un large public, à l’exception des personnes à mobilité réduite.

Tarif : 12 euros les 2 heures,

Réservation : auprès de l’office de tourisme de Plomodiern – 02 98 81 27 37

Châteaulin

