Balade sauvage Parking des Ansereuilles,croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette à WAVRIN., 11 août 2021-11 août 2021, Wavrin.

Balade sauvage

Parking des Ansereuilles, croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette à WAVRIN., le mercredi 11 août à 14:30

Balade naturaliste animée par Monde de sens Notre terre généreuse est source d’abondance et de richesses insoupçonnées. Depuis toujours, l’homme utilise les plantes sauvages pour se nourrir, se soigner, s’abriter, etc. Au fil du temps, les liens qui nous unissent et nous rappellent que la nature est notre berceau, se sont malheureusement dégradés… Plantain, reine des près, ortie, tanaisie, etc. Venez les sentir, les toucher, les goûter, pour (re)découvrir les usages et vertus incroyables des plantes sauvages comestibles et médicinales qui ne manqueront pas de vous étonner et de vous émerveiller ! Balade commentée avec découverte des plantes sauvages sur le terrain (critères de reconnaissances, vertus médicinales et alimentaires, usages, histoire, etc.) et par l’usage des sens. Vous renforcerez votre conscience écologique et sanitaire au sujet des principaux risques et des règles qui s’imposent avant de vous lancer dans la cueillette sauvage. Animation gratuite à destination du public familial. Rendez-vous à 14h30 – Parking des Ansereuilles, croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette à WAVRIN. Messages transmis : * Respect de la nature (notamment des « mauvaises herbes ») * Des conseils pour entretenir/créer du lien avec le monde qui nous entoure. * Respect de l’environnement à travers un autre mode d’alimentation (écologique et zéro déchet). * La botanique peut-être simple, ludique et accessible (usage des sens) * Des pistes pour faire perdurer les savoirs de nos ancêtres. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

Animation gratuite à destination du public familial.

Une balade familiale de 14h30 à 17h

Parking des Ansereuilles,croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette à WAVRIN. Wavrin Wavrin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T14:30:00 2021-08-11T17:00:00