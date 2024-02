BALADE SAUVAGE AU PRIEURÉ SAINT-MICHEL DE GRANDMONT Soumont, dimanche 3 mars 2024.

BALADE SAUVAGE AU PRIEURÉ SAINT-MICHEL DE GRANDMONT Soumont Hérault

Le parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont cache une biodiversité étonnante et peu connue. Partez à la rencontre d’animaux qui vivent sur un espace boisé magnifique.

Le parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont cache une biodiversité étonnante et peu connue. Partez à la rencontre d’animaux qui vivent sur un espace boisé magnifique.

Gilles vous entraînera sur des sentiers secrets non accessibles au public, au cœur de ce parc de 32 hectares, pour rechercher et observer de près une petite population de cerfs et de daims.

Au cours d’une déambulation facile de 2h, vous découvrirez aussi les indices de présence de la petite faune, tout en appréciant une petite forêt typiquement méditerranéenne avec quelques beaux arbres remarquables.

Groupe limité à 15 participants

Tarif unique de 12€ (gratuit pour les moins de 6 ans)

Vous pouvez rester ensuite pour une visite du parc et du prieuré en autonomie! vous le souhaitez. Les pique-niques sont autorisés dans la cour d’accueil, sous la terrasse des Marronniers. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 12:00:00

RD153

Soumont 34700 Hérault Occitanie

L’événement BALADE SAUVAGE AU PRIEURÉ SAINT-MICHEL DE GRANDMONT Soumont a été mis à jour le 2024-02-24 par OT LODEVOIS ET LARZAC