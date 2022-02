Balade sauvage au parc d’Ausone à Bruges avec Monde des sens Bruges Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

Balade sauvage au parc d’Ausone à Bruges avec Monde des sens Bruges, 19 mars 2022, Bruges. Balade sauvage au parc d’Ausone à Bruges avec Monde des sens

Bruges, le samedi 19 mars à 14:00

**Initiation à la botanique (familles, physionomie végétale, termes botaniques, etc.) par l’usage des sens.** **Tout public, sur inscription**

Gratuit, sur inscription

Cours de botanique sous forme de balade commentée : découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales (usages et vertus, histoire). Bruges parc Ausone Bruges Le Tasta Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Bruges Adresse parc Ausone Ville Bruges lieuville Bruges Bruges Departement Gironde

Bruges Bruges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruges/

Balade sauvage au parc d’Ausone à Bruges avec Monde des sens Bruges 2022-03-19 was last modified: by Balade sauvage au parc d’Ausone à Bruges avec Monde des sens Bruges Bruges 19 mars 2022 Bruges Bruges Bruges

Bruges Gironde