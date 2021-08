Balade sandwich : 45mn pour découvrir les secrets de Genève Autre lieu, 2 septembre 2021, Genève.

Balade sandwich : 45mn pour découvrir les secrets de Genève

du jeudi 2 septembre au jeudi 16 septembre à Autre lieu

Vous travaillez en ville mais vous n’avez jamais l’occasion de vous y balader entre midi et deux ? Qu’à cela ne tienne ! Nous vous apportons un sandwich, un dessert et une boisson et nous vous emmenons **découvrir la Ville et ses secrets !** **Sandwich en main,** nous irons à la découverte des mystères les plus cachés de Genève ! Cette balade insolite vous permettra de découvrir la Ville sous un autre regard, tout en déjeunant sur le pouce. Pratique non ? **Tarif** Le tarif inclut la balade commentée de 40 mn ainsi qu’un sandwich, un dessert et une boisson (plusieurs choix de menus).

Tarif normal : 25 CHF / personne (incluant le lunch)

Et si vous profitiez de votre pause du midi pour découvrir Genève et ses secrets ? Laissez-vous guider, nous vous apportons même votre lunch !

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T12:30:00 2021-09-02T13:15:00;2021-09-16T12:30:00 2021-09-16T13:15:00