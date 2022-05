Balade salade, 26 mai 2022, .

Balade salade

2022-05-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-26 12:30:00 12:30:00

De 10h à 12h30. Durée : 2h30. Niveau : débutant. Public visé : à partir de 12 ans. Prix : 12 €/ personne 6€/enfant (4-14 ans). La balade est suivie d’un repas sauvage et cultivé, préparé par nos soins, à partir des plantes de notre terrain. Découvrez des arômes inédits, des recettes, des astuces.

Une balade salade, c’est une balade commentée de deux heures pour s’initier aux plantes sauvages et à leurs utilisations. Entretenir sa santé et soigner les bobos du quotidien, mettre de la biodiversité dans son assiette, être plus autonome, comprendre son territoire, se relier à notre nature profonde et mieux savourer la vie, gérer notre patrimoine écologique, léguer un héritage naturel et culturel aux générations futures. Réapprenez à vivre avec les plantes au quotidien et retrouvez le plaisir d’être un Homo Sapiens !

