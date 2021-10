Taissy Taissy Marne, Taissy Balade rose pour l’Octobre Rose à Taissy Taissy Taissy Catégories d’évènement: Marne

Taissy

Balade rose pour l'Octobre Rose à Taissy Taissy, 30 octobre 2021, Taissy.

2021-10-30 09:00:00 – 2021-10-30 11:30:00

Taissy Marne Taissy La commune de Taissy et l’association Ensemble pour Elles vous proposent de participer à la première édition de leur « Balade rose » ! ‍♂️ Au départ de la place de la Mairie de Taissy vers le parking de Saint-Léonard via la passerelle, vous pourrez prolongez cette balade en pagayant à bord du dragon Boat d’Ensemble pour elles sous les encouragements de ceux restés à terre. ‍♀️ Sous la forme d’un don de 3€ minimum, vous contribuerez ainsi à la lutte contre le cancer du sein. Inscription sur place ou via formulaire en ligne. +33 3 26 82 39 27 https://www.taissy.fr/balade-rose Mairie de Taissy 2 Rue de Sillery Taissy

