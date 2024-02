Balade romantique au jardin au milieu des fleurs Jardin de Luchane Bougarber, samedi 1 juin 2024.

Balade romantique au jardin au milieu des fleurs Pause nature enchantée… 1 et 2 juin Jardin de Luchane Visite sans réservation pour cet évènement 5€/personne Gratuit pour les moins de 12 ans. Nos amis les chiens ne sont pas admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Pause nature enchantée…

Venez déambuler dans un jardin créé par un passionné, admirer ses floraisons colorés, sentir ses parfums subtils, toucher ses feuillages rugueux ou doux comme une caresse tout en vous laissant bercer par le bruissement du vent, le chant des oiseaux ou le clapotis du petit bassin…

Jean-Christophe, concepteur du lieu et coach jardinier se fera un plaisir de vous faire découvrir son petit paradis et de répondre à vos questions.

Et avant de profiter du jardin de vos propres yeux, n’hésitez pas à le découvrir au travers de quelques vidéos tournées sur place en toutes saisons sur :

https://www.youtube.com/@jardindeluchane

Jardin de Luchane 1 chemin Luchane 64230 Bougarber Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 16 90 48 52 http://jardindeluchane.unblog.fr/

Le Jardin de Luchane est un jardin d'inspiration romantique et anglaise. Nombreux arbres, arbustes, vivaces, graminées et bulbes s'y côtoient pour créer une atmosphère apaisante et naturelle en toute saison. Pas de parking attenant mais possibilité de se garer dans la rue ou dans le village (parking à environ 500 mètres)

©Jean-Christophe Aumont