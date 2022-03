Balade ressourçante : Sylvothérapie et Cie Saint-Victor-de-Cessieu Saint-Victor-de-Cessieu Catégories d’évènement: Isère

Saint-Victor-de-Cessieu

Balade ressourçante : Sylvothérapie et Cie Saint-Victor-de-Cessieu

2022-03-21 09:30:00 – 2022-03-21 16:00:00

Saint-Victor-de-Cessieu Isère Saint-Victor-de-Cessieu EUR 45 45 Découverte des bienfaits du Shinrin Yoku (bain de forêt) et de la marche consciente dans une forêt d’exception.

Connexion aux arbres, méditations et autres surprises à vivre.



2h de marche facile (90m de dénivelé) + ateliers. magali.naturharmonie@orange.fr +33 6 42 18 24 38 http://www.magali-naturharmonie.com/ Saint-Victor-de-Cessieu

