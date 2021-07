La Motte-Servolex La Motte-Servolex La Motte-Servolex, Savoie Balade ressourçante : De l’Epine au Crucifix en marche consciente La Motte-Servolex La Motte-Servolex Catégories d’évènement: La Motte-Servolex

Balade ressourçante : De l’Epine au Crucifix en marche consciente La Motte-Servolex, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, La Motte-Servolex. Balade ressourçante : De l’Epine au Crucifix en marche consciente 2021-07-04 09:30:00 – 2021-07-04 16:00:00 Col de l’Epine Bois de Glaize

La Motte-Servolex Savoie La Motte-Servolex EUR 45 Cheminez de col en col sur les voies de l’Epine en découvrant la marche consciente, sensorielle et afghane, respirez pleinement au rythme de la Nature, immergez-vous dans une forêt splendide et vivifiante ! magali.naturharmonie@orange.fr +33 6 42 18 24 38 http://www.magali-naturharmonie.com/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par

