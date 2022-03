Balade ressourçante de Chantenay / Nature en ville Quartier de Chantenay,Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Quartier de Chantenay, Nantes, le dimanche 27 mars à 14:30

? **Une balade ressourçante**, c’est s’offrir une respiration dans sa journée pour lever le nez, observer la biodiversité, partager ses connaissances botaniques, réveiller l’histoire de cette ancienne commune ouvrière… Bref, un prétexte pour se faire du bien en contact avec la nature ! Ce dimanche, nous passons à l’heure d’été ! Et c’est sous une météo très enthousiasmante qu’Olivia vous invite à **une exploration guidée** **à pas de fourmi dans les rues de Chantenay** pour observer comment la nature s’organise au milieu des transformations urbaines. De Croix-Bonneau à la Boucardière, au gré d’une déambulation entre bas d’immeubles végétalisés et petites ruelles discrètes domaine des herbes folles, nous évoquerons aussi l’histoire de cet ancien quartier ouvrier. Votre **bulle d’air** du dimanche pour oublier l’heure perdue ?

Prix libre à partir de 15€ / tarif d’équilibre 20€ – chacun.e donne selon ses moyens !

Olivia propose une exploration guidée dans les rues de Chantenay pour observer comment la nature s’organise au milieu des transformations urbaines de cette ancienne commune ouvrière. Quartier de Chantenay,Nantes Chantenay Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

