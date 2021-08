Faux-MazurasFaux-Mazuras Faux-Mazuras Faux-Mazuras Creuse, Faux-Mazuras Balade reposante du lundi Faux-Mazuras Faux-Mazuras Faux-MazurasFaux-Mazuras Catégories d’évènement: Creuse

Faux-Mazuras

Balade reposante du lundi Faux-Mazuras Faux-Mazuras, 16 août 2021, Faux-MazurasFaux-Mazuras. Balade reposante du lundi 2021-08-16 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-16 19:00:00 19:00:00

Faux-Mazuras Creuse Faux-Mazuras Creuse Faux-Mazuras 2 € par personne. Sur réservation uniquement. Depuis la chapelle “Notre Dame des Roches” bien protégée au cœur du cimetière ancien, suivons l’allée de chênes jusqu’au chaos rocheux aux incrustations de quartz blanc. Là règne le calme propice à la méditation et aussi, à quelques légendes bien creusoises ! bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com +33 5 55 64 12 20 http://www.tourisme-creuse-sudouest.com/ 2 € par personne. Sur réservation uniquement. dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Creuse Sud-Ouest

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Faux-Mazuras Autres Lieu Faux-Mazuras Faux-Mazuras Adresse Ville Faux-MazurasFaux-Mazuras lieuville 45.98405#1.85429