Balade : Rencontre avec les arbres, arbustes et arbrisseaux médicinaux et comestibles de Brocéliande Paimpont, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paimpont.

Balade : Rencontre avec les arbres, arbustes et arbrisseaux médicinaux et comestibles de Brocéliande 2021-07-11 – 2021-07-11 RDV devant « L’Hermine et l’Ajonc » 2 Rue du Général de Gaulle

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont

En juin, juillet et août, à Brocéliande, venez découvrir les plantes médicinales et comestibles ainsi que leurs vertus magiques et spirituelles. Apprenez-en plus sur les arbres, arbustes et arbrisseaux ou encore initiez-vous aux plantes et rituels de soin du féminin sacré.

Équipez-vous en fonction de la météo : les balades ne sont pas annulées en cas de mauvais temps !

Retrouvez plus de détails sur notre page Facebook « L’hermine et l’ajonc » ou notre site internet : www.herboristerie-broceliande.com

Réservation obligatoire par SMS : 06 63 76 67 21

RDV devant la boutique « L’Hermine et l’Ajonc » 5 minutes avant le départ.

Balade : 15€ / 1h30 – tarif réduit 10€ – enfant + de 6 ans 8€

Mini rando : 35€/3h30 – tarif réduit 30€ – enfant + de 6 ans 15€

Atelier : 40€/3h

+33 6 63 76 67 21 https://herboristerie-broceliande.com/

