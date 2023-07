Balade remise en selle Kiosque Citoyen Paris, 16 juillet 2023, Paris.

Le dimanche 30 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 16 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. payant

Prix libre, à partir de 1€

Les dimanches Remise En Selle pour toutes et tous de 15h à 17h, rendez-vous au Kiosque Citoyen Paris 12ème.

Vous passez l’été à Paris ? Vous avez des fourmis dans les jambes et ne savez pas où aller ?

L’association Cocyclette vous guide à la découverte de la capitale à vélo.

La « Remise en selle » avec Cocyclette, c’est de la bonne humeur à vélo. Les balades sont ouvertes à toute.s et tous, pour profiter de Paris autrement, faire évoluer vos habitudes de transport et peut-être vous découvrir vous aussi une passion pour le vélo ! Si vous n’êtes pas tout à fait à l’aise, vous pouvez participer à plusieurs balades avec nous avant de vous lancer seul.e.s dans la « jungle urbaine ».

Profitez de la tranquillité de Paris en été pour sillonner les rues de la ville en toute confiance, encadré par Alfred, Cosmin, Patricia et Vincent disposés à vous transmettre leur mode de vie à travers leur pratique quotidienne du vélo. Tout au long de la balade “Remise en Selle” ils vous partageront leurs conseils et astuces pour prendre plaisir à rouler en ville et changer vos habitudes de déplacement.

Les balades « Remise en selle » sont ouvertes à tous. Venez seul(e)s, entre ami(e)s ou en famille pour vous familiariser avec la route et dépasser vos appréhensions du vélo en ville.

Rejoignez-nous les dimanches de l’été. Départ du Kiosque Citoyen du 12ème à 15h :

Dimanche 16 juillet

Dimanche 30 juillet

Le nombre de places est limité, pensez à réserver.

Venez avec votre vélo, celui d’un.e ami.e ou un Vélib et votre bonne humeur. On vous attend !

*Pour votre sécurité, le port du casque est vivement recommandé. Il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Kiosque Citoyen Place Felix Eboué 75012 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/serein-e-a-velo-avec-cocyclette?_ga=2.80295056.623296366.1688455425-84036856.1688455425 https://facebook.com/cocyclette https://facebook.com/cocyclette https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/serein-e-a-velo-avec-cocyclette?_ga=2.80295056.623296366.1688455425-84036856.1688455425

Cocyclette Cocyclette – Balade à vélo pédagogique