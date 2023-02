Balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Seurin-de-Cadourne

Balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles, 9 mars 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne. Balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

2023-03-09 10:30:00 – 2023-03-09 12:30:00 Saint-Seurin-de-Cadourne

Gironde Saint-Seurin-de-Cadourne EUR 15 Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles lors de cette balade.

Une dégustation clôturera cette sortie, préparée avec les plantes reconnues ensemble.

L’ occasion de découvrir les recettes du nouveau livre de Laurence Dessimoulie

Sur réservation, places limitées !!! Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles lors de cette balade.

Une dégustation clôturera cette sortie, préparée avec les plantes reconnues ensemble.

L’ occasion de découvrir les recettes du nouveau livre de Laurence Dessimoulie

Sur réservation, places limitées !!! +33 6 23 34 67 09 dessimouli

Saint-Seurin-de-Cadourne

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne Autres Lieu Saint-Seurin-de-Cadourne Adresse Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde Ville Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne lieuville Saint-Seurin-de-Cadourne Departement Gironde

Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-seurin-de-cadourne saint-seurin-de-cadourne/

Balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles 2023-03-09 was last modified: by Balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles Saint-Seurin-de-Cadourne 9 mars 2023 Gironde Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde Saint-Seurin-de-Cadourne

Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde