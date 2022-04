Balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles des bords de Garonne – Habitat(s) & Printemps des Parenthèses Parenthèse “L’art dans la ville”, 9 avril 2022, Saint-Louis-de-Montferrand.

Parenthèse “L’art dans la ville”, le samedi 9 avril à 10:00

Cuisinière arpenteuse, Laurence Dessimoulie propose de découvrir la flore spécifique des berges montferrandaises, entre fleuve et marais. Identifiez avec elle les plantes sauvages comestibles et découvrez, au cours des échanges, l’intérêt nutritionnel de ces végétaux parfois méconnus. Cette balade a lieu dans le cadre de l’évènement _Printemps des parenthèses_ et fait partie du programme de rendez-vous qui accompagne l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée _Habitat(s)._ Cette installation artistique qui s’intéresse à la cohabitation entre les espèces sera inaugurée le samedi 14 mai à partir de 14h à Saint-Louis-de-Montferrand. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) Une collaboration [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand.

Inscription gratuite et obligatoire

Parenthèse “L’art dans la ville” 143-145 Avenue de la Garonne; 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde



