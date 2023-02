Balade raquettes – Le belvédère des Cernois, la vue sur les Monts Jura et l’ancien Ermitage des Frasses Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château

Jura

Balade raquettes – Le belvédère des Cernois, la vue sur les Monts Jura et l’ancien Ermitage des Frasses, 17 février 2023, Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château. Balade raquettes – Le belvédère des Cernois, la vue sur les Monts Jura et l’ancien Ermitage des Frasses Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château Jura

2023-02-17 – 2023-02-17 Grande-Rivière Château

Jura Grande-Rivière Château 27 27 EUR Pendant les vacances de février, tous les vendredis matin, rando raquettes ! Partez avec Olivier Faivre, accompagnateur en moyenne montagne, pour une balade de 2h30 à 3h (6 km). Le belvédère des Cernois, la vue sur les Monts Jura et l’ancien Ermitage des Frasses.

Départ à 9h30 au Moulin Chappez à Grand Rivière Château !

Prévoir: vêtements hiver + change éventuellement, eau, barres de céréales

Réservation au 06 85 69 89 90.

Tarifs: Adultes 27€, Enfants de 12 à 14 ans: 14€ – Raquettes et bâtons compris olivierfaivre.hautjura@gmail.com https://www.vtt.olivierfaivre.fr/ Grande-Rivière Château

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château, Jura Autres Lieu Grande-Rivière Château Adresse Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château Jura Ville Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château lieuville Grande-Rivière Château Departement Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-riviere chateau grande-riviere chateau/

Balade raquettes – Le belvédère des Cernois, la vue sur les Monts Jura et l’ancien Ermitage des Frasses 2023-02-17 was last modified: by Balade raquettes – Le belvédère des Cernois, la vue sur les Monts Jura et l’ancien Ermitage des Frasses Grande-Rivière Château 17 février 2023 Grande-Rivière Château, Jura Grande-Rivière-Château Jura Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château Jura

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Jura