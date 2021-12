Vagney Vagney Vagney, Vosges BALADE RAQUETTES AVEC ACCOMPAGNATEUR Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

2021-12-22 – 2021-12-22

Vagney Vosges Vagney Patrice, accompagnateur en montagne et technicien forestier, vous emmène découvrir le massif vosgien matin ou après-midi..

En mode sportif ou détente vous découvrirez, hors des sentiers battus, toutes les richesses de la nature en hiver.

Le lieu de rendez-vous est précisé au moment de la réservation. Matériel fourni. patrice.mathieu20@wanadoo.fr +33 6 35 13 45 33 BIT Vagney

