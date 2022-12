Balade raquette-apéritif béarnais Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Balade raquette-apéritif béarnais Arette, 5 janvier 2023, Arette . Balade raquette-apéritif béarnais Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques

2023-01-05 17:00:00 – 2023-01-05 20:00:00 Arette

Pyrénées-Atlantiques EUR 36 36 Balade accompagnée sans difficulté majeure au départ de la station de La Pierre Saint-Martin et à destination de la forêt du Braca.

Profitez d’un moment de convivialité lors de l’apéritif béarnais qui vous sera proposé dans une yourte ! Vous aurez le plaisir de déguster des produits fermiers à base de porcs gascons élevés en plein air en Pyrénées béarnaises, à la ferme du Payssas. La charcuterie sera complétée par du fromage fermier au lait cru de vache, selon approvisionnement, ou mixte (brebis-vache) fabriqué par la ferme Libarle-Laborde en vallée de Baretous. Il s’agit d’un produit de qualité, de tradition et de caractère.

Un vin blanc sec de Jurançon AOC produit à Lasseube au Domaine de Cabarrouy accompagnera cette dégustation béarnaise.

Après avoir repris quelques forces, il sera temps de regagner la station en raquettes à neige.

A partir de 8 ans. Balade accompagnée sans difficulté majeure au départ de la station de La Pierre Saint-Martin et à destination de la forêt du Braca.

Profitez d’un moment de convivialité lors de l’apéritif béarnais qui vous sera proposé dans une yourte ! Vous aurez le plaisir de déguster des produits fermiers à base de porcs gascons élevés en plein air en Pyrénées béarnaises, à la ferme du Payssas. La charcuterie sera complétée par du fromage fermier au lait cru de vache, selon approvisionnement, ou mixte (brebis-vache) fabriqué par la ferme Libarle-Laborde en vallée de Baretous. Il s’agit d’un produit de qualité, de tradition et de caractère.

Un vin blanc sec de Jurançon AOC produit à Lasseube au Domaine de Cabarrouy accompagnera cette dégustation béarnaise.

Après avoir repris quelques forces, il sera temps de regagner la station en raquettes à neige.

A partir de 8 ans. +33 5 59 66 20 09 Office de Tourisme du Haut Béarn CHABOT-Francois-Olivier

Arette

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques Ville Arette lieuville Arette Departement Pyrénées-Atlantiques

Arette Arette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

Balade raquette-apéritif béarnais Arette 2023-01-05 was last modified: by Balade raquette-apéritif béarnais Arette Arette 5 janvier 2023 Arette Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Arette Pyrénées-Atlantiques