Balade raquette, à la découverte de votre environnement Métabief, 1 janvier 2023, Métabief . Balade raquette, à la découverte de votre environnement Métabief ou alentours rdv devant l'église puis covoiturage Métabief Doubs

2023-01-01 – 2023-01-01

Doubs 12 12 EUR Sortie proposée par Natur’Odyssée Jura

Inscription obligatoire auprès de Joël.

Règlement sur place

Niveau de difficulté : facile

RDV devant l’église de Métabief puis covoiturage

Raquettes et bâtons (non fournis) sont disponibles à la location dans les magasins de sports de la station.

Equipement à prévoir : raquettes et bâtons, chaussures de randonnée montantes, vêtement chaud imperméable, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos assez grand avec une boisson et une collation.

Une boisson chaude vous sera offerte durant la balade. Toute sortie raquette ou pédestre, même la plus facile, nécessite l’aptitude à la pratique d’une activité de pleine nature et une condition physique adaptée.

Lieu de la randonnée choisi en fonction des conditions d’enneigement.

Lieu de la randonnée choisi en fonction des conditions d'enneigement.

Toutes les sorties raquettes peuvent être transformées en sorties pédestres en cas d'absence de neige.

