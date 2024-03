BALADE RAON L’ETAPE A TRAVERS LE TEMPS Raon-l’Étape, dimanche 20 octobre 2024.

BALADE RAON L’ETAPE A TRAVERS LE TEMPS Raon-l’Étape Vosges

Dimanche

Au cours d’une balade en forêt de moins de 6 km et accessible à tous, venez découvrir la riche histoire de la ville de Raon l’Etape. Les Ducs de Lorraine, le flottage du bois, les industries Geisler, des Châtelles et Amos, les 2 guerres et les Monuments Historiques n’auront presque plus aucun secret pour vous !

Une collation vous sera offerte à l’issue de la promenade. Sur inscription, le lieu exact vous sera communiqué lors de la réservation.Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 14:00:00

fin : 2024-10-20 16:00:00

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est ecotourismeakm@gmail.com

L’événement BALADE RAON L’ETAPE A TRAVERS LE TEMPS Raon-l’Étape a été mis à jour le 2024-03-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES