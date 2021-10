Jullouville Jullouville Jullouville, Manche Balade racontée Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

2021-11-06 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-06 16:30:00 16:30:00

Jullouville Manche L’association “L’arbre à contes” vous conte une histoire lors d’une balade d’environ 2km le long de la promenade Françoise Guimbaud. – Gratuit.

– Ouvert à toutes et à tous.

