Balade racontée de La Montagne Verte Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes

Pyrénées-Atlantiques

Balade racontée de La Montagne Verte Eaux-Bonnes, 26 juin 2022, Eaux-Bonnes. Balade racontée de La Montagne Verte

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

2022-06-26 14:30:00 – 2022-06-26 18:00:00 Eaux-Bonnes

Pyrénées-Atlantiques Eaux-Bonnes EUR 0 0 Balade racontée par Noémie D’Almédia : l’évolution des paysages, l’appropriation par les habitants de leur territoire.

– Rdv à 14h30 à la Mairie de Béost – en cas de pluie au Casino des Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes

