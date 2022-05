Balade : Qu’est-ce que la gestion écologique forestière ? Élincourt-Sainte-Marguerite, 21 mai 2022, Élincourt-Sainte-Marguerite.

Balade : Qu’est-ce que la gestion écologique forestière ? Élincourt-Sainte-Marguerite

2022-05-21 – 2022-05-21

Élincourt-Sainte-Marguerite Oise Élincourt-Sainte-Marguerite

Au cœur d’un Espace Naturel Sensible, le site forestier départemental d’Élincourt Sainte-Marguerite, venez découvrir de quelle manière sont gérées nos forêts.

À travers la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux et des services écosystémiques, tels que le bien-être des populations, la gestion écologique forestière est un maillon essentiel du bon développement de nos forêts.

C’est une belle occasion d’explorer l’une des propriétés du Département de l’Oise classée Espace Naturel Sensible, en la présence d’un technicien forestier, pour découvrir et mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de la gestion de ces milieux si précieux.

Au cœur d’un Espace Naturel Sensible, le site forestier départemental d’Élincourt Sainte-Marguerite, venez découvrir de quelle manière sont gérées nos forêts.

À travers la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux et des services écosystémiques, tels que le bien-être des populations, la gestion écologique forestière est un maillon essentiel du bon développement de nos forêts.

C’est une belle occasion d’explorer l’une des propriétés du Département de l’Oise classée Espace Naturel Sensible, en la présence d’un technicien forestier, pour découvrir et mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de la gestion de ces milieux si précieux.

contact.environnement@oise.fr

Au cœur d’un Espace Naturel Sensible, le site forestier départemental d’Élincourt Sainte-Marguerite, venez découvrir de quelle manière sont gérées nos forêts.

À travers la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux et des services écosystémiques, tels que le bien-être des populations, la gestion écologique forestière est un maillon essentiel du bon développement de nos forêts.

C’est une belle occasion d’explorer l’une des propriétés du Département de l’Oise classée Espace Naturel Sensible, en la présence d’un technicien forestier, pour découvrir et mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de la gestion de ces milieux si précieux.

Non contractuelle – © LUM3N / Pixabay

Élincourt-Sainte-Marguerite

dernière mise à jour : 2022-05-17 par