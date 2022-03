Balade publique dans le bourg Saint-Philibert, 26 mars 2022, Saint-Philibert.

Balade publique dans le bourg Saint-Philibert

2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-Philibert Morbihan

De 15H00 à 16h30. Sur réservation. Balade autour de la commune pour découvrir les pratiques d’aménagement et d’entretien des espaces verts ainsi que les nouvelles réalisations. Cette rencontre sera animée par Piter Masson, responsable des espaces verts et Marine Bardou, élue à l’environnement, le tourisme et le patrimoine. Programmation complète ici.

Saint-Philibert

