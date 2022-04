Balade Promenade photographique Eymoutiers Eymoutiers Catégories d’évènement: Corrèze

Eymoutiers

Balade Promenade photographique Eymoutiers, 29 avril 2022, Eymoutiers.

2022-04-29 – 2022-04-29

Corrèze Eymoutiers Rdv à 14h, devant la Mairie d’Eymoutiers. Gratuit. Rens/Résa : 06 77 83 90 53 Partez à la découverte d’Eymoutiers et initiez-vous à la photographie de paysage. Claude Belime vous guidera pour reproduire des cartes postales anciennes et observer l’évolution du paysage urbain. Ce sera l’occasion d’évoquer l’observatoire photographique participatif des paysages mis en place par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Possibilité d’apporter son appareil photo. Repli à la salle de réunion située au 2ème étage de la mairie en cas de mauvais temps. Réservation recommandée. Rdv à 14h, devant la Mairie d’Eymoutiers. Gratuit. Rens/Résa : 06 77 83 90 53 Eymoutiers

