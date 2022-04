Balade privative avec la Cie les Deux Rives à Bourg durée 1h Bourg Bourg Catégories d’évènement: 33710

2022-05-01 – 2022-10-31

2022-05-01 – 2022-10-31
EUR 250

Embarquez sur le bateau "La clapotine" (15 places) pour une balade privative d'1 heure. Découvrez les trésors et secrets de l'ancienne route des capitaines au long cours. Partez à la découverte de cette route pittoresque aux pieds de la falaise calcaire tout en dégustant un verre de vin. Bordée de carrelets, de jardins aux essences exotiques et d'épaves de bateaux, la corniche regorge de petites histoires qui font l'Histoire.

Les 2 Rives
Bourg

