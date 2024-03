Balade printannière en poney Loireauxence, dimanche 17 mars 2024.

Balade printannière en poney Loireauxence Loire-Atlantique

Découvrez la nature au côté de nos poneys. Balade à pied, en calèche et à poney, jeux sensoriels et goûter aux saveurs printanières?!

Balade en famille, avec les poneys à pied, en calèche et sur les poneys. Jeux sensoriels pour découvrir la nature et gouter printannier pour terminer ce bel après midi. En cas d’intempéries, un programme est prévu à l’abri. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

la brillère

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire aquatretemps@gmail.com

