Balade printanière sur les Landes de Cojoux ! Landes de Cojoux Saint-Just, mercredi 24 avril 2024.

Balade printanière sur le site des Landes de Cojoux, à la découverte de ce milieu particulier abritant un grand nombre d’espèces végétales et animales.

Espace naturel départemental, le site mégalithes et landes de Saint-Just est formé de roches vieilles de plus 470 millions d’années, parsemées de genêts et d’ajoncs. Ses paysages sauvages accueillent une faune et une flore riches et variées.

Cet espace naturel constitue un véritable sanctuaire grâce à sa mosaïque de végétation variée est très attractive pour un grand nombre d’espèces le bruant jaune et l’alouette des champs affectionnent les fourrés et les prairies ; ces dernières font aussi la joie des abeilles au printemps et en été ; la mante religieuse et l’argiope fasciée (araignée jaune et noire) peuvent aussi être observées, aux côtés d’une multitude de sauterelles, grillons et criquets dont l’œdipode turquoise et le criquet des ajoncs ; la Fauvette pitchou, le Tarier pâtre, la Linotte mélodieuse et la Huppe fasciée se laisseront peut-être observer.

En partenariat avec le département d’Ille-et-Vilaine, le CPIE vous invite à découvrir cet Espace Naturel Sensible le temps d’une balade découverte.

Infos pratiques

– Sortie gratuite

– Limité à 20 personnes, à partir de 6 ans

– Environ 2h

– Inscription obligatoire, avant la veille de la sortie 17h ; par mail ou par téléphone

– Prévoir une tenue adaptée à la météo

– N’hésitez pas à apporter vos jumelles si vous en avez .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Landes de Cojoux D54

Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne animations.cpievdv@orange.fr

