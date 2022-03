Balade printanière Schnersheim Schnersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schnersheim

Balade printanière Schnersheim, 24 avril 2022, Schnersheim. Balade printanière Schnersheim

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 16:00:00

Schnersheim Bas-Rhin Schnersheim EUR Deux circuits balisés, de 8 et 15 kilomètres sont proposés. Les départs se font en continu de 9h à 14h. La restauration est possible sur le lieu de départ / arrivée. Les fonds sont au profit de Caritas Kochersberg. +33 6 86 43 90 31 Deux circuits balisés, de 8 et 15 kilomètres sont proposés. Les départs se font en continu de 9h à 14h. La restauration est possible sur le lieu de départ / arrivée. Les fonds sont au profit de Caritas Kochersberg. Schnersheim

