Lussac-les-Châteaux La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux, Vienne Balade préhisto’ “Rencontre ancestrale” La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Balade préhisto’ “Rencontre ancestrale” La Sabline – Musée de Préhistoire, 22 décembre 2021, Lussac-les-Châteaux. Balade préhisto’ “Rencontre ancestrale”

du mercredi 22 décembre au mercredi 29 décembre à La Sabline – Musée de Préhistoire

Venez explorer le musée et les grottes préhistoriques aux côtés d’Alex Taille-Silex, qui vient de la préhistoire pour vous raconter la vie de son clan.

Tarif : 5 €, demi-tarif : 2,50 €

Famille / Durée : 2 h / Tarif : 5 €, demi-tarif : 2,50 € / Réservation conseillée. La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Musée de Préhistoire Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux