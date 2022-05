Balade préhisto’ “Du musée aux grottes” La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes de La Marche et des Fadets, où elles ont été découvertes par milliers ! Une partie de la visite se fait en extérieur, prévoir des chaussures de marche, des vêtements en fonction de la météo et une lampe torche (non obligatoire).

Tout public / Réservation conseillée / Tarifs : 5€ et 2,50€

Tout public / Durée : 2h / Réservation conseillée La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T17:00:00

