du samedi 6 novembre au mercredi 8 décembre à La Sabline – Musée de Préhistoire

Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes de La Marche et des Fadets, où elles ont été découvertes par milliers !

Plein tarif : 5 € et demi-tarif : 2,50 €

Tout public / Durée : 2 h / Plein tarif : 5 € et demi-tarif : 2,50 € / Pass sanitaire et port du masque obligatoire. La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T17:00:00

