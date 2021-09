Lussac-les-Châteaux La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux, Vienne Balade préhisto’ « Du Musée aux grottes » La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Balade préhisto’ « Du Musée aux grottes » La Sabline – Musée de Préhistoire, 6 octobre 2021, Lussac-les-Châteaux. Balade préhisto’ « Du Musée aux grottes »

du mercredi 6 octobre au samedi 30 octobre à La Sabline – Musée de Préhistoire

Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes de La Marche et des Fadets, où elles ont été découvertes par milliers ! Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Tout public / Durée : 2h / Tarifs: 5 € et 2,50 € / Réservation conseillée

Venez explorer Préhistoire Lussacoise ! La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Musée de Préhistoire Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux