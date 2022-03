BALADE POUR TOUS SUR LE PLATEAU DE MONTCALMÈS Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Catégories d’évènement: Hérault

Saint-André-de-Sangonis

BALADE POUR TOUS SUR LE PLATEAU DE MONTCALMÈS Saint-André-de-Sangonis, 20 mars 2022, Saint-André-de-Sangonis. BALADE POUR TOUS SUR LE PLATEAU DE MONTCALMÈS Saint-André-de-Sangonis

2022-03-20 10:00:00 – 2022-03-20 14:00:00

Saint-André-de-Sangonis Hérault Venez bien chaussés – Balade de niveau moyen – durée : 3h. Pique-nique tiré du sac. Départ à 10h du parking du cimetière de St André (accueil 10 min avant). Venez bien chaussés – Balade de niveau moyen – durée : 3h. Pique-nique tiré du sac. +33 6 87 61 13 37 Venez bien chaussés – Balade de niveau moyen – durée : 3h. Pique-nique tiré du sac. Départ à 10h du parking du cimetière de St André (accueil 10 min avant). Saint-André-de-Sangonis

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-André-de-Sangonis Autres Lieu Saint-André-de-Sangonis Adresse Ville Saint-André-de-Sangonis lieuville Saint-André-de-Sangonis Departement Hérault

Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-sangonis/

BALADE POUR TOUS SUR LE PLATEAU DE MONTCALMÈS Saint-André-de-Sangonis 2022-03-20 was last modified: by BALADE POUR TOUS SUR LE PLATEAU DE MONTCALMÈS Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis 20 mars 2022 Hérault Saint-André-de-Sangonis

Saint-André-de-Sangonis Hérault