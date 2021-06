Balade pour tous et toutes les cyclistes, à la découverte des pistes et des associations cyclistes du Val-de-Marne. La Miroiterie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ivry-sur-Seine.

Balade pour tous et toutes les cyclistes, à la découverte des pistes et des associations cyclistes du Val-de-Marne.

La Miroiterie, le samedi 3 juillet à 15:00

### Le Vélo est de retour ### Samedi 3 Juillet de 15h00 à 17h00 RDV départ et arrivée : La Miroiterie, 110, boul. Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine Prêt de vélos possible : [contact@courcyclette.org](mailto:contact@courcyclette.org) pour les réservations de vélos ou 07 78 64 30 48 (préférence sms) **Deux parcours au choix :** 1- Tour cyclette : boucle sur le confluent Marne Seine, d’Ivry à Alfortville d’environ 7km 2 – Cyclotour : grande boucle de 15 km le long de la Seine Inscriptions obligatoire : [UPEDD@valdemarne.fr](mailto:UPEDD@valdemarne.fr) Faire du vélo c’est bien, faire du vélo avec des copains et des copines, c’est mieux. Pour clore ce cycle de conférences sur le vélo, les associations locales et l’UPEDD proposent deux balades pour découvrir le meilleur du vélo en Val-de-Marne. Aménagements cyclables, découvertes du territoire et associations engagées pour le vélo, avec pauses causettes et pause goûter. Deux parcours pour satisfaire le plus grand nombre et de tout âge. **_Balade n°1 – Tour cyclette, (Parcours facile)_** Balade familiale au départ d’Ivry-sur-Seine (la Miroiterie) direction Alfortville, quartier Chantereine- Grands Ensemble à la rencontre des associations **_Balade n°2 – Cyclotour_** Traverser le Val-de-Marne à vélo ? Ça bouge ! Départ d’Ivry-sur-Seine (la Miroiterie) – étape à Choisy-le-Roi – médiathèque Aragon – explications sur les infrastructures des transports doux de demain : cyclo fluvial, pistes du pont de Choisy, scandibérique… Poursuite en remontant sur la D5 ! et découverte de nouvelles pistes le long du T9 – explications par les services du Département et rencontres avec les associations, Cyclofficine d’Ivry-sur-Seine et Antenne MDB Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi et la Cour Cyclette. En prime, vous découvrirez un spectacle engagé pour le climat, inspiré de l'[exposition +2 C°, le Val de Marne et le climat](http://archives.valdemarne.fr/r/352/) [Plus d’infos](https://www.valdemarne.fr/newsletters/conferences-de-lupedd/val-de-marne-cyclotour)

gratuit sur inscription

proposé par Val-de-Marne cyclotour – UPEDD

La Miroiterie 110 boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T17:00:00