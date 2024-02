BALADE POUR SE RESSOURCER, LA SANTÉ DANS LA NATURE Saint-Martin-de-Londres, samedi 6 avril 2024.

Balade pour se ressourcer, la santé dans la nature

Le 06/04/2024 de 14h à 17h

au Ravin des Arcs Saint Martin de Londres à partir de 12 ans

Inscription obligatoire auprès de l’association qui anime

Coordonnées de l’association Terre et Moi Christelle 06 65 06 90 84

• Réduire votre stress

• Retrouver un état de bien-être & d’équilibre avec vous-même et vos proches

• Calmer et aérer votre mental

• Vous défaire de vos pensées négatives

• Gagner en vitalité

Alors qu’attendez vous ? Que risquez vous à essayer ?

Christelle, Sophrologue et BAPAAT loisirs de pleine nature vous accompagne dans cette transformation en alliant les bienfaits de la marche en silence, des pratiques de relaxation, des ateliers sensoriels et créatifs.

Lieu de rdv Col du Frouzet de st martin de Londres prendre direction la causse de la selle rdv au premier col

Complément information Prévoir vêtements et chaussures adaptés, Prévoir eau et protection solaire, tapis de sol et couverture.

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez :

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

– 240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

– Ouverture 7j/7

– Parking gratuit

– Aire de jeux

– Aires de pique-nique

– Divers sentiers de randonnées et de balades

– Accès libre et gratuit à tous les équipements

– Des animations toute l’année .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

