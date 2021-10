Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Balade pour les séniors Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Balade pour les séniors Sainte-Sigolène, 8 octobre 2021, Sainte-Sigolène. Balade pour les séniors 2021-10-08 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-08 Salle modulable – Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène Haute-Loire Dans le cadre de la semaine bleue, balade autour du parcours de santé accompagné de Michel CONVERS . Environ 5 km – peu de dénivelé. – Goûter à l’arrivée.

Renseignements CCAS 04-71-66-68-97 dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Salle modulable - Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Ville Sainte-Sigolène lieuville 45.2393#4.23597