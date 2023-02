Balade pour la Journée Mondiale de l’Eau. CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

Balade pour la Journée Mondiale de l’Eau. CPIE Val de Gartempe, 18 mars 2023, Lathus-Saint-Rémy . Balade pour la Journée Mondiale de l’Eau. 2 Rue Ferme Le Peux CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy Vienne CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux

2023-03-18 – 2023-03-18

CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux

Lathus-Saint-Rémy

Vienne **Gratuit – Ouvert à tous – Lieu communiqué lors de l’inscription** Les zones humides sont indispensables ! Elles procurent à l’humanité des « services écosystémiques » essentiels, de l’apport d’eau douce à l’alimentation et aux matériaux de construction, en passant par la biodiversité et l’atténuation des changements climatiques.

Le CPIE Val de Gartempe vous emmène au cœur des zones humides du Sud-Vienne, à la découverte de leurs richesses au fil de l’eau, au cœur de milieux protégés et de paysages singuliers du département.

Retrouvons-nous dans les lieux où les acteurs du territoire agissent pour préserver la ressource et la biodiversité. **Sur réservation sur le site internet du CPA Lathus.** Biodiversité en Val de Gartempe : Richesses des zones humides. OT Sud Vienne Poitou

CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux Lathus-Saint-Rémy

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy, Vienne Autres Lieu Lathus-Saint-Rémy Adresse Lathus-Saint-Rémy Vienne CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux Ville Lathus-Saint-Rémy lieuville CPIE Val de Gartempe 2 Rue Ferme Le Peux Lathus-Saint-Rémy Departement Vienne

Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lathus-saint-remy /

Balade pour la Journée Mondiale de l’Eau. CPIE Val de Gartempe 2023-03-18 was last modified: by Balade pour la Journée Mondiale de l’Eau. CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy 18 mars 2023 2 Rue Ferme Le Peux CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy Vienne CPIE Val de Gartempe Lathus-Saint-Rémy vienne

Lathus-Saint-Rémy Vienne