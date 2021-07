Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Balade portuaire : Bassins portuaires – Des vies, des histoires Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Balade portuaire : Bassins portuaires – Des vies, des histoires Le Havre, 18 août 2021-18 août 2021, Le Havre. Balade portuaire : Bassins portuaires – Des vies, des histoires 2021-08-18 14:30:00 – 2021-08-18

Le Havre Seine-Maritime Les bassins portuaires marquent le développement et l’évolution du Port du Havre. Peu à peu délaissés par les navires, aujourd’hui, vous serez surpris par la biodiversité qui y règne. Du homard à l’hippocampe, cette visite brisera les stéréotypes sur ces zones bien plus habitées qu’on ne le pense ! Partez pour une balade de 2 h aux côtés de notre guide et de l’Association Port vivant qui vous dévoileront tous les secrets des bassins portuaires ! La visite débute à 14h30, au départ du LH Port Center. A partir de 8 ans.

Durée : 2 heures.

Réservations obligatoire et paiement en ligne.

Les bassins portuaires marquent le développement et l'évolution du Port du Havre. Peu à peu délaissés par les navires, aujourd'hui, vous serez surpris par la biodiversité qui y règne. Du homard à l'hippocampe, cette visite brisera les stéréotypes… +33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/balade-guidee-de-lete-2021-le-havre-port-center/

Durée : 2 heures.

Réservations obligatoire et paiement en ligne.

Tarif unique : 7€ par personne. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

