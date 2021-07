Bas-en-Basset Bas-en-Basset Bas-en-Basset, Haute-Loire Balade poney en main Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Balade poney en main Bas-en-Basset, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Bas-en-Basset. Balade poney en main 2021-07-04 14:00:00 – 2021-07-04 18:00:00

Bas-en-Basset Haute-Loire Forez à cheval propose des balades à poney en main autour de l’étang d’une durée de 30 minutes. A partir de 3 ans +33 6 88 01 67 94 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

